André Costantin: ruínas de Aquário

Em visita oficial à capela de Nossa Senhora de Monte Bérico, inaugurada por itálicos pioneiros da Pérola das Colônias em 1917, os camaradas Putin e Trump se desentenderam numa rodada de canastra. Ali mesmo, à mesa engordurada de galeto, Vladimir e Donald detonaram seus arsenais.



Foi assim que, no centenário da revolução russa e de Monte Bérico de Caxias, a crônica interessante mas inviável da existência humana teve seu fim na crosta da Terra.Livre de nós, a paisagem primordial foi logo se recompondo no substrato humano. Em décadas os ventos e os pássaros semearam nova selva nas ruas e nas fissuras dos mais sólidos edifícios. O Parque do Sol era agora um jardim vertical eviscerado pelos galhos de araucárias gigantes além do 36º andar.



Chuvas ácidas limaram o siso das estátuas do Duque de Caxias e do pároco de São Pelegrino, cujos restos mortais ainda vigiavam as paredes decaídas do caixote decorado por Locatelli. Os habitantes da cidade morreriam uma vez mais ao verem raízes de magma retorcendo o bronze do Imigrante nas curvas da BR 116. A Terra continuava. A realidade sem nós.



Um abalo tocou o continente, desde o Pacífico; veio cismando até adernar o queixo inquisidor do grande Cristo de cimento no horizonte da ex-cidade. Caía o totem esculpido em distúrbios de autorreferência, isso bem antes de cumprir-se o terceiro milênio.



O shopping da cidade submergia no banhado que era antes, confirmando uma lenda urbana dos arredores do mato Sanvitto. A selva devolvia águas torrenciais ao rio Tega; traíras radioativas caçavam macacos mutantes em suas corredeiras. Se notícias fizessem sentido, e mensageiros houvesse, saberia-se que o campanário de pedra de Flores da Cunha resistia mais bravamente que o Redentor, braços derreados pelos cipós colossais da Floresta da Tijuca.



No caos evolutivo, desumano enfim, outra beleza plasmava a superfície. Na cidade do início do fim dos tempos, salvou-se apenas, intacta, a cabeça de Dante Alighieri, na praça homônima, feita de pedra. No esplendor da era de Aquário, o alto poeta voltou a abrir os olhos. Eis a cidade, salva de sua antiga feiura moderna.



Nos anos que precederam a hecatombe de Monte Bérico, o visionário arquiteto Carlos Fernando de Moura Delphim, passando um dia pelo centro histórico de Pelotas, escrevia que certas cidades, assim como acontece a algumas pessoas, são mais interessantes em sua decadência.



Prestes a ser extinto, eu olhava para a minha cidade, naquele ano da graça de 2017. Caros Dante e Delphim: só as ruínas salvarão esse lugar.