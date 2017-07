Jovem é encontrado morto próximo à barragem da Maestra, em Caxias do Sul

Homicídio 18/07/2017 | 10h30 Atualizada em

Um jovem foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em uma estrada nas proximidades da barragem da Maestra no início da manhã desta terça-feira. O corpo foi localizado pela Brigada Militar (BM) às 6h45min. Ele foi identificado como Bruno Pires Bolsonelo, 24 anos.



Leia mais

Brigada Militar de Canela prende foragido pela terceira vez neste ano

Homem leva tiro no rosto em tentativa de homicídio em Caxias do Sul



Conforme a BM, o homem teria sido retirado de casa durante a madrugada no bairro Santa Fé e levado para a execução. A porta da residência foi encontrada arrombada e o irmão da vítima relatou à polícia que viu uma movimentação na moradia por volta das 2h.



No local do crime, foram encontradas cápsulas de calibres 9 mm, .40 e 380.