Brigada Militar de Canela prende foragido pela terceira vez neste ano

Polícia 17/07/2017 | 20h19 Atualizada em

Pela terceira vez somente neste ano, a Brigada Militar de Canela prendeu um foragido do presídio da cidade. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira, por volta das 13h, na Rua Presidente João Goulart, no bairro Canelinha. O homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir, mas foi perseguido por um policial militar que estava de folga e reconheceu o criminoso. Ele já tem antecedentes policiais por furtos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Outro foragido também foi preso na tarde desta segunda na Rua da Igreja, bairro Santa Marta, em Canela. O homem de 39 anos, com antecedentes por furtos, roubos, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e estelionato, saiu do presídio no dia 3 de julho para serviços externos e não retornou.Os dois criminosos foram apresentados na delegacia para registro e, após, encaminhados ao presídio.