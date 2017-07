Homem leva tiro no rosto em tentativa de homicídio em Caxias do Sul

Polícia 16/07/2017 | 16h25

Um homem identificado como Gilberto Lopes de Almeida, 46 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sábado em Caxias do Sul. O crime ocorreu na Rua Henrique Cia, bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, por volta das 23h30min.



Testemunhas relataram à polícia que um homem atirou contra Almeida em um local conhecido como “fumódromo”. Ele foi atingido no rosto, no braço, e no abdômen.

Almeida foi socorrido em estado grave ao Hospital Pompéia, onde permanecia internado até as 14h45min deste domingo.