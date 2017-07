Detentos abriam buraco para fugir de presídio em Caxias do Sul

Revista 22/07/2017 | 11h24 Atualizada em

Em revista a uma das celas do Presídio Regional de Caxias do Sul (antiga Penitenciária Industrial) na tarde de sexta-feira, agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) encontraram um pequeno buraco na parede de uma cela, entre o chuveiro e as camas. Também foram encontrados uma corda, um bastão de madeira e um gancho de ferro. As informações são da Gaúcha Serra.

A revista aconteceu porque havia a suspeita de que três presos planejavam fugir. De acordo com o registro feito no plantão da Polícia Civil, a corda media 2,50 metros e o bastão de madeira 60 cm. Ao todo, estavam na cela 11 detentos.