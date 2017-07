Caxias do Sul e Bento Gonçalves receberão novos policiais militares na próxima semana

Estágio operacional 21/07/2017 | 16h43 Atualizada em

O secretário estadual Cézar Schirmer confirmou que Caxias do Sul e Bento Gonçalves receberão na segunda-feira parte dos policiais militares formados nesta semana. Os novos brigadianos farão estágio operacional de 60 dias nas 21 cidades gaúchas com maior índice de criminalidade. A quantidade de PMs deslocados para cada cidade só será divulgado oficialmente no sábado.

Nos bastidores, é especulado que Caxias do Sul receberia entre 40 e 50 novos PMs enquanto Bento Gonçalves teria o reforço de 10 brigadianos. Titular da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Schirmer esteve em Garibaldi na tarde desta sexta-feira e evitou falar em números.

— Não haverá a distribuição (para as cidades em os PMs serão alocados). Neste primeiro momento, os novos policiais farão um estágio operacional de 60 dias naqueles municípios de maior índices de criminalidade. Na Serra, serão em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.



Comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO/Serra), o coronel Rogerio Maciel da Silva confirma que o reforço chega nesta segunda-feira.

— Houve esta mudança e estes policiais terão um estágio operacional. Assim, virá em um número maior (de PMs) que atuará por dois meses em Caxias e Bento. Após, serão realocados para os seus municípios de destino. O planejamento é para segunda-feira, mas os detalhes estão sendo decidido pelo Comando-Geral, em Porto Alegre — afirma.