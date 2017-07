Preso segundo suspeito de latrocínio de tenente da reserva da Brigada Militar em Caxias do Sul

Roubo de carro 22/07/2017 | 10h28 Atualizada em

Policiais militares prenderam o segundo suspeito do latrocínio (roubo com morte) do tenente da reserva da Brigada Militar (BM) Vilmar Dias Moreira. Luan Vieira de Oliveira, 21 anos, estava com a prisão preventiva decretada desde 12 de maio. De acordo com a BM, ele foi detido no bairro Cinquentenário por volta das 23h45min de sexta-feira. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .32. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais

Procurado por latrocínio de tenente da Brigada Militar é indiciado por outros assaltos em Caxias do Sul

"Meu marido não reagiu, não fez nada", diz mulher que viu PM ser baleado por ladrões em Caxias

Suspeito da morte de tenente é preso em Caxias do Sul



O tenente foi baleado na noite de 22 de março deste ano no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. Ele chegava em casa na Rua Vitória Régia quando foi surpreendido pelos dois bandidos. O Renault Sandero cinza da vítima foi levado pelos criminosos, junto com uma pistola do oficial.



O outro suspeito do latrocínio que já havia sido preso é Marcello Dallo, 26. Os dois foram indiciado pelo latrocínio do PM.