Coordenadoria de Educação de Caxias é arrombada duas vezes em menos de uma semana

26/07/2017 | 11h44

Entre a madrugada de sábado e a madrugada desta quarta-feira o prédio da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) foi arrombado duas vezes em Caxias do Sul. A 4ª CRE fica na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Cinquentenário, ao lado do Colégio Cristóvão de Mendoza.



De acordo com a coordenadora Janice Moraes, o primeiro arrombamento aconteceu por volta das 4h de sábado, quando soou o alarme do prédio. Os ladrões entraram em uma sala dos fundos e levaram um computador. A sala foi lacrada e a fechadura trocada. Porém, ao chegar para trabalhar na manhã desta quarta-feira, os funcionários se depararam com um novo arrombamento.



O arrombamento foi ao na lateral, bem ao lado do Cristóvão. Conforme Janice, os ladrões quebraram o vidro e, como não conseguir quebrar a grade de ferro, utilizaram um rastelo para puxar os objetos da sala. Eles conseguiram levar um telefone, o teclado de um dos computadores e uma CPU, que é de um modelo menor, por isso, passou pela grade.