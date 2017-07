Novos policiais militares caminharão pela área central de Caxias do Sul

Ostensivo 26/07/2017 | 08h05 Atualizada em

Não estranhe se enxergar policiais militares caminhando pela área central de Caxias do Sul. A nova turma de 50 soldados, apresentada nesta segunda-feira, tem essa missão: ser ostensiva na área mais movimentada e, consequentemente, com mais delitos da cidade. Para o estágio operacional de 60 dias, o grupo foi dividido em dois pelotões — um no turno da manhã e outro no turno da tarde. O grupo atuará prioritariamente a pé, algo que há anos não é visto na cidade.

Esse é o primeiro reforço recebido pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) desde 2012. Apesar de não resolver o problema de efetivo — a necessidade seriam de mais 300 servidores —, a expectativa é que a nova turma tenha um efeito imediato na sensação de segurança. Ou seja, deixar os policiais a pé é uma forma de torná-los mais visíveis e próximos da comunidade. A estratégia foi uma decisão do Comando-Geral da corporação.

— Estamos adotando a maior cautela possível no emprego deles, mas essa nova turma vem para reforçar o nosso efetivo e ajudar na redução dos índices criminais. Eles atuarão na área central e assim liberam os policiais do Policiamento Comunitário para retornar aos seus bairros de atuação — aponta o capitão Flori Chesani Júnior, comandante interino do 12º BPM.

Dois anos com vontade de fazer a diferença



Soldados foram aprovados no concurso de 2014, mas só foram convocados em setembro do ano passado Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A nova turma em Caxias do Sul é composta por 43 homens e sete mulheres. A média de idade dos novos soldados é de 25 anos. Eles foram aprovados no concurso realizado em 2014, mas só foram convocados em setembro do ano passado. Após o curso de formação, o grupo finalmente realiza o sonho de vestir a farda da BM.

— É realmente gratificante. Quem esperou estes dois anos é porque realmente queria. Claro que gostariamos de estar antes ajudando a população, mas não importa o momento. Estamos prontos e queremos fazer o melhor possível. Espero ajudar no combate a criminalidade — comenta a soldado Cátia Viana Rolandi, 26 anos. Natural de Santana do Livramento, ela segue os passos do pai, o tenente da reserva Paulo César Rolandi.

A demora sentida pelos aprovados, foi ainda mais sofrida para a população gaúcha. No período, a BM ultrapassou os 50% de defasagem em seu efetivo e o Rio Grande do Sul viveu uma das piores crises na segurança pública. A nova turma é vista pela comunidade e apontada pelo Governo Estadual como o início de uma solução para a sensação de insegurança.

— É bastante responsabilidade, mas foi tudo muito intenso. Tivemos a espera, não saber o que iria acontecer e um forte curso de formação. Não somos mais alunos e sabemos que não podemos errar. Somos policiais e, na rua, é a gente que a população procura. Estamos prontos para servir e ajudar — afirma o soldado Jean Pedro Horszczaruk, 25, natural de Lajeado.