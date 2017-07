Dupla tenta arrombar módulo da Brigada Militar em Caxias 

Crime 26/07/2017 | 08h34 Atualizada em

Duas pessoas tentaram arrombar o módulo da Brigada Militar no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul, na madrugada desta quarta-feira. A policial militar de serviço frustou a ação, que aconteceu por volta das 2h. As informações são da Rádio Gaúcha Serra.



De acordo com o registro feito no plantão da Polícia Civil, a policial estava na parte da frente do módulo quando ouviu um barulho vindo dos fundos da unidade. Ela foi até lá, mas não viu movimentação estranha. Quando voltou para a frente do módulo, ouviu barulho novamente. Dessa vez, ela encontrou a dupla forçando a porta.

Ainda segundo o registro policial, quando viram a brigadiana, os dois foram em direção da policial.Ela sacou a arma e disparou cinco vezes para afastar a dupla. Eles correram em direção ao interior do parque. A policial também tentou persegui-los, mas eles conseguiram fugir.