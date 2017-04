Polícia descobre desmanche de veículos em São Francisco de Paula

Investigação 25/04/2017 | 10h25 Atualizada em

Após mais de 45 dias de monitoramento, um desmanche de veículos e depósito de peças irregular foi localizado pela polícia em São Francisco de Paula. A abordagem ocorreu por vota das 15h de segunda-feira na localidade de Recosta.



No local, estavam 30 veículos, além de carcaças e peças como faróis, portas, para-choques, motores dentre outras, muitos sem procedência comprovada, conforme a Brigada Militar.



Os policiais militares encontraram ainda um motor de um Palio Weekend, de Tramandaí, que está em ocorrência de roubo. Também foi encontrado um motor com a numeração aparentemente remarcada.



O responsável pelo desmanche, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante por receptação e conduzido à delegacia. Ele já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime.



Participaram da ação a Brigada Militar de São Francisco de Paula, o Pelotão de Operações Especiais (POE) e Seção de Inteligência do 1º BPAT.