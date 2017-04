Guarda Municipal identifica cinco invasores no antigo prédio do INSS, em Caxias do Sul

Patrimônio 24/04/2017 | 17h54 Atualizada em

A Guarda Municipal deu apoio a Codeca durante limpeza no antigo prédio da INSS, na área central de Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira. Cinco invasores foram identificados na ação. Eles possuíam fichas policiais, mas não possuíam pendências com a Justiça e foram orientados a deixar o prédio público.

A antiga sede da INSS fica no final da Rua Pinheiro Machado e é conhecida por reunir usuários de drogas. A Guarda Municipal disponibiliza o telefone 153 para que invasões sejam denunciadas.