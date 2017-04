Troca no comando da Brigada Militar na Serra será oficializada nesta terça-feira

Novo coronel 24/04/2017 | 17h19 Atualizada em

A solenidade de passagem do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO Serra) ocorrerá na manhã de terça-feira. O coronel Rogerio Maciel da Silva substituirá o coronel Antonio Osmar da Silva, que conquistou a aposentadoria após mais de 33 anos de serviço em prol da segurança pública. O evento está previsto para às 11h no auditório do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).



O novo comandante já atua na região desde 27 de março. Natural de Porto Alegre, o coronel Maciel ingressou na BM em 3 de fevereiro de 1984 e trabalhou por 15 anos no 9º Batalhão de Polícia Militar (9ª BPM), na Capital. Sua trajetória ainda conta com passagens como diretor do Presídio Central, em Porto Alegre, e comandante da BM em Alvorada.

No CRPO Serra, o coronel Maciel responderá pelo policiamento ostensivo de 66 municípios.

— Estou tranquilo porque o coronel Osmar exercia um excelente trabalho e a minha missão é dar continuidade. O trabalho da Brigada é realizado em cima do programa Avante para uma repressão qualificada (da criminalidade) — comentou o novo comandante em sua chegada a Caxias do Sul.