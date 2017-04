Homem é preso suspeito de roubar ônibus em Caxias do Sul

Prisão 26/04/2017 | 08h47 Atualizada em

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de roubar um ônibus do transporte coletivo na tarde de terça-feira em Caxias do Sul. O crime ocorreu na Rua Professor Luiz Facchin, bairro São José, pouco antes das 15h30min.



Após o roubo, a Brigada Militar localizou um homem com as mesmas características repassadas pelo motorista do ônibus.

O suspeito não estava mais com o dinheiro levado do coletivo, mas foi reconhecido pelo condutor.