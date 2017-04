Jovem é esfaqueado durante assalto em parada de ônibus de Caxias do Sul

Insegurança 25/04/2017 | 17h25 Atualizada em

Um jovem foi esfaqueado durante um assalto em uma parada de ônibus de Caxias do Sul na noite de segunda-feira. Tomas Samuel Pellenz, 20 anos, foi atingido no peito logo após descer do ônibus na Avenida Serrano Santo Antônio. Ele recebe atendimento no Pronto Atendimento 24 Horas (Postão) e não corre risco de morte.

Leia mais

"Iremos dar continuidade ao bom trabalho", diz novo comandante da Brigada Militar na Serra

Dupla conhecida por praticar roubos a pedestres é presa em Caxias

Polícia descobre desmanche de veículos em São Francisco de Paula



O crime ocorreu por volta das 23h50min. A vítima foi abordada por ladrões e tentou fugir, por isso foi atacado. A ocorrência registrada não informa quantos criminosos eram e se algum objeto foi roubado da vítima.

O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial como roubo com lesões.