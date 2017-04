"Iremos dar continuidade ao bom trabalho", diz novo comandante da Brigada Militar na Serra

Passagem de comando 25/04/2017 | 15h18 Atualizada em

Uma solenidade na manhã desta terça-feira oficializou o coronel Rogerio Maciel da Silva como novo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO Serra). Atuando na sede em Caxias do Sul desde março, o coronel reafirmou o compromisso em dar continuidade ao trabalho do coronel Antonio Osmar da Silva, que conquistou a aposentadoria após mais de 33 anos de serviço.

O novo comandante ressaltou a estratégia traçada na Operação Avante, desenvolvida em todo o estado e baseada em três eixos.

— O primeiro eixo é o atendimento ao público, melhorando o 190 e estando mais próximo da população. O segundo é o policiamento ostensivo preventivo, fazendo as pessoas enxergarem o PM nas ruas. A BM está 24 horas por dia nas ruas e queremos que a população veja e se sinta segura. O último eixo é a repressão, com a continuidade de barreiras específicas onde há mais necessidade — relata o coronel Maciel.

O comandante geral da BM, coronel Andreis Dall'lago, e coronel Maciel, que assume o CRPO Serra Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O comandante geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio Dall'lago, conduziu a cerimônia de passagem de comando. Em seu discurso, ressaltou o momento de dificuldades e de trabalho para a corporação.



— O Estado, nas últimas, décadas se encolheu na defesa social. Se encolheu demais. Está na hora de retomar este lugar, que é seu por dever e direito. Comemoramos o nosso dia trabalhando ainda mais, em uma operação nacional. Precisamos potencializar bem. As polícias militares continuaram em pé pelo bem — salientou o oficial.