Homem ateia fogo à companheira de 18 anos em Vacaria

Uma jovem de 18 anos teve 80% do corpo queimado após o companheiro atear fogo nela depois de uma desavença entre o casal em Vacaria. As informações são da Polícia Civil. Stéfani Aparecida Pereira Ribeiro está internada em estado grave no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e aguarda transferência para outra unidade.



Conforme o delegado Flademir Paulino de Andrade, testemunhas relataram que o próprio companheiro de Stéfani foi o autor da tentativa de homicídio. Segundo eles, somente o casal estava dentro do quarto onde ocorreu o crime, na casa onde eles moravam. O homem teria jogado gasolina e colocado fogo na jovem.



Stéfani sofreu queimaduras por todo o corpo. Ela foi socorrida por outro morador da casa. A residência ficou completamente destruída.Ainda conforme o delegado, o companheiro, de 28 anos, fugiu do local.



A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva do suspeito, que possui antecedentes por sete roubos, sete furtos e duas tentativas de homicídio. Ele havia sido liberado pelo Instituto Penal de Passo Fundo para procurar emprego e fugiu para Vacaria, onde vivia com a Stéfani.



O crime ocorreu por volta de 5h deste domingo.