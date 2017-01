Adolescente morre em acidente entre moto e ônibus em Caxias

Trânsito 22/01/2017 | 10h17 Atualizada em

Um jovem de apenas 16 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado, em Caxias do Sul. Marcos Vinicius Araldi Pedroni pilotava uma moto e se envolveu em um acidente com um ônibus da Visate às 20h20min.



Leia mais:

Retirada de índios pela Guarda Municipal na Avenida Júlio causa tumulto em Caxias do Sul

Morre assaltante baleado em outubro em Bento Gonçalves



O acidente ocorreu na Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, na esquina com a Rua Mário Lunardi, no bairro Desvio Rizzo. Marcos Vinicius morreu no local.



Segundo a ocorrência registrada na Polícia Civil, o motorista do ônibus, Vanderlei da Cruz e Silva, 48 anos, informou que conduzia o coletivo da linha Verona pela Avenida Benjamin Custódio de Oliveira no sentido bairro-centro. Ele relatou aos policiais que iniciou a conversão à esquerda na Rua Mário Lunardi após dar sinal e um veículo na direção contrária lhe dar a vez, quando viu uma motocicleta empinando e realizando uma ultrapassagem pela direita. A moto colidiu na lateral do ônibus e o piloto caiu atrás do coletivo.



O condutor do ônibus parou para prestar socorro. O Samu foi acionado, mas encontrou Marcos Vinicius sem vida. Como era menor de idade, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



O adolescente é velado na Capela Mortuária São Judas Tadeu e o sepultamento está marcado para as 9h de segunda-feira no Cemitério do bairro São Caetano.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.