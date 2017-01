Morre assaltante baleado em outubro em Bento Gonçalves

Criminalidade 22/01/2017 | 09h52 Atualizada em

Morreu, na noite de sábado, Fernando Lopes de Oliveira, 26 anos, baleado em outubro do ano passado quando tentava assaltar uma farmácia junto de um comparsa em Bento Gonçalves. Oliveira acabou ferido durante a ação e foi internado no Hospital Tacchini, sob custódia policial. O outro criminoso, Teltes Luís Lima de Almeida, de 21 anos, morreu no local.



Leia mais:

Assaltante é morto e outro baleado em confronto com a polícia de Bento Gonçalves



O crime ocorreu na noite de 21 de outubro, uma sexta-feira. Por volta de 20h, uma funcionária da farmácia São João caminhava na rua com o gerente do estabelecimento levando um malote de dinheiro para realizar um depósito quando houve a abordagem dos criminosos.



A dupla chegou em um Kadett e foi flagrada pela Polícia Civil, que já acompanhava.Os bandidos reagiram e atiraram contra os policiais, que revidaram.



A funcionária da farmácia acabou presa em flagrante porque, segundo as investigações, ela repassava informações aos criminosos. Nenhum policial ficou ferido.



A loja fica na Avenida São Roque, no bairro de mesmo nome.