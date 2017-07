Moradores de asilo destruído pelo fogo em Vacaria são transferidos para novo abrigo

Reconstrução 19/07/2017 | 11h43 Atualizada em

Moradores do asilo destruído pelo fogo em Vacaria começaram a ser transferidos do Centronor, onde estavam desde o incêndio, para outro abrigo provisório. São duas casas, que pertencem à Igreja Católicas, localizadas no centro da cidade. Esses espaços já foram uma casa de meninos e um albergue, mas estavam sem uso. As casas foram reformadas com material comprado pela comunidade e mão-de-obra fornecida pela prefeitura. São 40 idosos que ficarão no local até que seja concluída a construção do novo prédio do asilo, no mesmo lugar onde ficava o que foi destruído pelo fogo no dia 1º de junho. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Governo do Estado repassa R$ 500 mil para reconstrução de asilo que pegou fogo em Vacaria

Vacaria arrecadou mais de R$ 1,2 milhão para reconstruir asilo que pegou fogo

Reconstrução do Asilo Santa Isabel, em Vacaria, começa em setembro



O projeto da obra está pronto e o dinheiro já foi captado. A maior parte será destinado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. São R$ 900 mil em verbas federais. Conforme promotor de Justiça Luis Augusto Gonçalves da Costa, o recurso está empenhado e a próxima fase é a assinatura de um convênio, o que está previsto para essa semana. A liberação dos recursos só será feito pela Caixa com o andamento das obras. Outros R$ 500 mil do Estado já estão no Fundo do Idoso de Vacaria e R$ 100 mil doados pela Câmara de Vereadores também estão disponíveis. O Legislativo também vai destinar um valor de R$ 300 mil no ano que vem. A soma dessas quantias é suficiente para a construção do prédio, que foi projetado por quatro arquitetas voluntárias.

A obra terá de ser licitada pela prefeitura. O promotor projeta que a construção pode começar em outubro e a conclusão deve ocorrer nos 10 meses seguintes. O prédio terá capacidade para abrigar 50 moradores. Doações feitas pela comunidade serão utilizadas para equipar o espaço.