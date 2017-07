Governo do Estado repassa R$ 500 mil para reconstrução de asilo que pegou fogo em Vacaria

Serra 09/07/2017 | 16h26 Atualizada em

Os valores do governo do Estado devem ser depositados na conta de recursos para as obras Foto: Artur Alexandre / Especial

O governador José Ivo Sartori informou que vai repassar, via Banrisul, R$ 500 mil ao Fundo Municipal do Idoso de Vacaria para ajudar a reconstruir o Asilo Santa Isabel, que pegou fogo no dia 1º de junho e duas idosas morreram. Com isso, já foram levantados R$ 1,7 milhão para reconstruir o prédio. As informações são da Gaúcha Serra.

Segundo o promotor de Justiça Luis Augusto Gonçalves Costa, que auxilia na arrecadação, com o total acumulado até agora, já seria possível começar a erguer o prédio, mas ainda faltariam cerca de R$ 300 mil para o mobiliário. Os valores do governo do Estado devem ser depositados na conta de recursos para as obras, a partir da semana que vem, conforme foi informado pelo Banrisul ao promotor. Mas, para iniciar as obras, a intenção é aguardar uma resposta do governo federal, que também sinalizou com a possibilidade de destinar dinheiro para o asilo, antes de iniciar a construção.