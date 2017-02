Frei Jaime Bettega 15/02/2017 | 08h40 Atualizada em

O amanhecer é extraordinário! Tudo se renova, tudo recomeça... Que bom sentir a vida e encaminhar os passos... As preocupações podem ser controladas. Os problemas têm solução, sim! Claro, algumas coisas é melhor deixar como estão. Vamos lá!



"E se você acha que está sem motivos para agradecer, respire. Pronto. Já tem um motivo." (Scheila A. Hinnah).



A vida é o maior de todos os motivos. Estar vivo já é o suficiente para saudar as diversas manifestações e confirmar a importância da esperança. Um olhar sereno é capaz de perceber os incontáveis milagres do universo. Ninguém precisa providenciar o ar que respira. A normalidade da vida permite acesso livre ao oxigênio que vivifica. A corrente sanguínea faz verdadeiros fluxos, impulsionando a existência. Algumas pessoas sentem dificuldade de expressar gratidão. A agitação e as preocupações provocam períodos longos de esquecimento: muitos acabam tentando agradecer somente quando estão prestes a perder.



Motivação é uma busca, uma construção. Viver motivado é uma opção, uma decisão. Motivos não faltam. Pelo contrário, a cada instante eles se multiplicam e se alternam ao alcance dos olhos e nas profundezas do coração. Tudo depende da atitude assumida diante do dom da vida. Quem decidiu não enxergar nenhum motivo ao seu redor para vibrar com a vida, torna-se cego diante das grandes maravilhas do cotidiano.



O querer é fundamental para que haja o deslanchar das buscas e dos sonhos. Em alguns dias, as sombras tentam ser mais salientes do que as luzes. É normal conviver com sentimentos adversos. Porém, tudo é passageiro quando existe um propósito, uma meta, um ideal. Sentir a própria respiração é um jeito leve de entrar em contato com uma diversidade de milagres. Como é maravilhoso poder respirar e transpirar gratidão.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!