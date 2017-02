Frei Jaime Bettega 14/02/2017 | 08h37 Atualizada em

Relembrando muitas coisas... Sonhando outras... A vida sempre em movimento! Não há espaço para a acomodação! Vamos lá, com paz no coração e com a luz da fé mostrando por onde andar!



"Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das mágoas."



A vida é feita de muitas descobertas. A cada dia novos aprendizados, outros sentimentos. É maravilhoso poder perceber detalhes que antes haviam passado desapercebidos, ângulos jamais imaginados, reflexões nunca elaboradas. A transitoriedade da vida não deve ser fonte de angustia, mas de contínua recordação de que, um dia, será necessário partir. A qualidade da vida não depende unicamente das condições materiais. O que é básico é um direito que deveria estar garantido para todos.



Enquanto a justiça vai abrindo espaço à dignidade, o olhar se volta para o modo como o dom da vida é acolhido e encaminhado. Absolutamente nada é definitivo. Chegará o momento de deixar tudo para trás. Ficará somente o bem realizado, as atitudes equilibradas, as relações eternizadas. Gastar tempo com o orgulho é simplesmente perder tempo. Viver disputas maquiadas por sorrisos superficiais é prejudicar a saúde emocional.



A ganância continua fazendo muitos estragos e dividindo muitas famílias, mesmo assim poucos chegam à conclusão de que não há a necessidade de muito para viver bem. Outra atitude que rouba, aos poucos, o brilho do olhar é a incoerência das mágoas. Viver não é complicado. O segredo é não perder a humildade e a simplicidade. Fugir da armadilha do acúmulo de bens, investindo na paz, alegrando-se por pequenos motivos: isso se chama felicidade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!