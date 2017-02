Marcos Kirst: o despertar do vindimeiro

Opinião 13/02/2017 | 08h30 Atualizada em

Uma coisa é obter conhecimento sobre as nuances do mundo pela leitura de livros. Outra coisa é vivenciar uma experiência que proporcione o conhecimento antes apenas vislumbrado nas palavras impressas. O exposto confirma a antiga sabedoria helvética de que "uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa". Também ilustra a relação dialética conhecida como "práxis", pela qual a teoria orienta a prática que, quando posta em prática, aprimora e calibra a teoria, e assim por diante. Considerações que evocam à lembrança o símbolo do Tai Chi, aquele círculo dividido ao meio por uma linha serpenteada, um lado preto, outro branco, contendo em seus extremos bolinhas pretas e brancas, a branca no preto, a preta no branco, simbolizando o fato de todo o processo final conter em si a semente do novo processo que se inicia, permitindo-nos concluir que uma coisa pode não ser outra coisa, mas sempre remeterá a um vislumbre da coisa outra que ela ainda não é, mas que poderá virá a ser. Entende?

Pois é, filosofar por conta e risco, sem ajuda especializada, dá nisso: a mente vira um pião tresloucado batendo nas paredes de um labirinto em Creta enquanto se busca a saída antes que o Minotauro nos agarre e solucione o jantar (o jantar dele, por suposto). Compartilho esses devaneios com a estimada leitora e o paciencioso leitor após ter vivenciado, em Uvanova, dia desses, a experiência da vindima. Para mim, nascido em urbanidades distantes nas quais acreditava-se que leite dava em saquinhos em prateleiras de supermercado e salame nascia em árvores, tive a oportunidade de meter a mão na massa (sentido figurado) e auxiliar no processo de transformação de uva em vinho.

Até então conhecedor apenas da etapa final do ciclo vinífero (a arrancada da rolha e o verter do líquido perolado nos cálices), esfolei os dedos embaixo do parreiral cortando os cabinhos dos cachos que lotaram cestos de vime depois transportados para o

porão da casa dos sogros. Lá, alcei ao topo de um escorregador de madeira as 37 cestas repletas de uvas que iam sendo mastigadas por um moedor pilotado pelo cunhado. O sumo disso era alçado em latão pelo irmão do sogro ao alto de um mastel onde posicionava-se o próprio sogro, manuseando um coador, a fazer com que para dentro do mastel vertesse somente o líquido das uvas que, em breve, magicamente virará vinho em nossas mesas.

Vinho que, dessa vez, ajudei a fazer, na prática. Entusiasmado, já anunciei que, ano que vem, quero ajudar a plantar e a colher a bela polenta. Por alguma razão, me sugeriram voltar aos livros...