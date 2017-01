Rota do Sol terá obras de recuperação ainda neste verão, diz Daer 

Manutenção 13/01/2017 | 14h23 Atualizada em

Motoristas que usam a Rota do Sol para se deslocar ao Litoral Norte vão encontrar obras de recuperação na rodovia ainda neste verão. A garantia é do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Uberti. De acordo com ele, a ordem de início deve ser assinada até fim do mês pelo governador José Ivo Sartori. As informações são da Gaúcha Serra.



O projeto prevê recapeamento asfáltico, melhorias na drenagem, e nova sinalização no trecho de 40 quilômetros entre Lajeado Grande e Tainhas. A licitação foi realizada em outubro de 2015 e o valor orçado na época era de cerca de R$ 20,6 milhões. Com a demora para o início da obra, o contrato precisou de um aditivo para atualização dos valores. É a última etapa antes da assinatura da ordem de início.

Conforme Uberti, a obra não começou até agora porque o projeto original estava inadequeado e precisou ser 90% modificado. O proejto de recuperação do trecho faz parte do Programa Restauro, executado com recursos do Banco Mundial. Diferentemente do Crema, em que a empresa contratada faz a restauração e a manutenção da rodovia por um prazo determinado, no Programa Restauro, o contrato prevê apenas obras de melhorias