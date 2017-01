Abandono e promessas rodam juntos pela RSC-453, entre Garibaldi e Farroupilha

Infraestrutura 12/01/2017 | 09h35 Atualizada em

Incrustados na malha rodoviária da Serra, menos de 20 quilômetros da RSC-453 parecem ter sido esquecidos por sucessivos governos. Entra ano, sai ano, o cenário não muda: buracos, falta de acostamento, sinalização apagada e placas encobertas pelo mato no percurso entre Farroupilha e Garibaldi. Para piorar, 18 quilômetros do trecho não são sequer duplicados.



A impressão de abandono é reverberada até por quem vem de fora — e leva consigo essa imagem da Serra Gaúcha. Os números assustam: nos últimos sete anos, pelo menos 49 pessoas perderam a vida em acidentes. Os motivos são mais do que suficientes para uma mobilização por melhoras, seja da comunidade ou do poder público.



