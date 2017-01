DNIT e Exército renovam parceria para manutenção da BR-116, na Serra 

Estradas 13/01/2017 | 14h02 Atualizada em

O trabalho fica a cargo do Batalhão de Engenharia de Lages (SC)

O trabalho fica a cargo do Batalhão de Engenharia de Lages (SC) Foto: Agência RBS

O DNIT e o Exército aprovaram a renovação da parceria para a manutenção da BR-116, entre Vacaria e a divisa com Santa Catarina. O contrato de dois anos entre os órgãos foi assinado no início de 2014 e previa, além da manutenção, a restauração de cerca de 75 quilômetros da rodovia. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Inquérito sobre fiscalização de ponto dos médicos de Caxias do Sul corre no MP

Mais de 1 mil crianças começarão as aulas com atraso em Caxias



No ano passado, o contrato foi prorrogado por oito meses devido a um aditivo e, agora, será renovado até fevereiro de 2018. O trabalho fica a cargo do Batalhão de Engenharia de Lages (SC).

De acordo com o engenheiro da unidade do DNIT em Vacaria, Daniel Bencke, dos 75 quilômetros, faltam restaurar de cerca de 20 quilômetros. A manutenção e a roçada são realizadas paralelamente. De acordo com Bencke, o custo, de cerca de R$ 14 milhões, não tem alteração em relação à contração de uma construtora, mas a parceria não depende de licitação.