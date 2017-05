Frei Jaime: há sonhos que vão embalando os dias e os meses

Opinião 02/05/2017 | 08h46 Atualizada em

Amanhece a terça-feira que tem jeito de segunda... Como é bom poder recomeçar! Os intervalos ajudam para aumentar ainda mais o desejo de viver com intensidade cada momento, todos os instantes... Vamos que vamos!



"Seja paciente, mesmo que todas as possibilidades lhe pareçam distantes." (Rumi).



O cotidiano é o espaço onde a vida acontece de forma muito simples e realista. A vida é a maior manifestação da simplicidade. Os acontecimentos impactam no jeito de ser de cada um. A maior parte do que invade a interioridade, não tem como ser explicada. Talvez o segredo esteja no modo como cada um vai sentido a própria vida e a forma como reage diante dos imprevistos. Há sonhos que vão embalando os dias e os meses.



Algumas buscas parecem perder as forças, justamente porque as possibilidades estão distantes. Entre o querer e o realizar há, por vezes, distâncias incalculáveis. Mesmo que o objetivo a ser alcançado esteja distante, a vida deve ser vivida com intensidade. Ninguém pode garantir que a realidade que se busca seja melhor do que a vida que é vivida agora, neste momento. Ser paciente diante das incertezas é uma forma de harmonizar e equilibrar os próprios passos.



Impossível deixar de viver somente pelo fato de perceber que a meta está distante. Os dias são únicos. Viver bem o hoje, apesar de algumas limitações, é uma escolha que pode surpreender. Se as possibilidades estão distantes, ao ponto de quase perde-las de vista, mesmo assim é imprescindível continuar vibrando com a vida. É bom não esquecer que os sonhos são idealizações humanas. Logo, os próprios sonhos podem ter limitações. O importante é estar aberto para acolher as surpresas de cada dia, percebendo que existem verdadeiras maravilhas nas coisas mais simples. Ser paciente para encontrar inclusive o que não estava sendo procurado.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!