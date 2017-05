Frei Jaime: nem todos sabem o valor de um abraço

Opinião 01/05/2017 | 08h00 Atualizada em

Muitos sentimentos, serenidade e paz... Novo dia, nova semana e novo mês... Feriado! Dia do trabalhado/a! Que todos possam ter trabalho para garantir o sustento e realização! Dia de São José Operário! Amém!



"Tem palavras que chegam como um abraço e tem abraço que não precisa de palavras."



Leia mais

Frei Jaime: a alegria de ser

Nivaldo Pereira: Vênus no espelho

Pedro Guerra: feliz por quem?

Gilmar Marcílio: modéstia à parte



A afetividade é fonte de felicidade. O contexto da educação, do exercício profissional e da convivência fraterna nem sempre contemplam o afeto. Culturalmente é mais simplificado ser apenas racional, deixando os sentimentos em segundo plano. A busca por um ponto de equilíbrio, entre a racionalidade e a afetividade, deveria acompanhar os dias da existência, enquanto caminheiros neste mundo. A excessiva predominância da carência afetiva acena para uma realidade complexa: as relações humanas são duras e até doloridas, justamente pela negação da afetividade. Porém, não se trata de sair de um extremo para chegar a outro.



O ideal é saber dosar razão e emoção. As palavras acabam sendo a forma mais comum de expressão humana. Tem palavras ásperas, que fazem estragos, machucam e dilaceram não somente os ouvidos mas também a integridade do interlocutor. Por outro lado, existem palavras que são verdadeiras melodias, pois elevam, valorizam e tocam amavelmente a outra pessoa. Sim, algumas palavras chegam como um abraço, pois estão imbuídas de bondade e de amor. As palavras podem abraçar demoradamente e fortalecer os laços de pertença. Por outro lado, tem abraços que dispensam palavras.



É um gesto maravilhoso que torna a vida repleta de alegria. Nem todos sabem o valor de um abraço. Alguns, inclusive, não sabem abraçar, pois, talvez, nunca tenham sido abraçados. O abraço serve de equilíbrio e de fonte de alegria. Entre uma palavra e outra, que não falte o abraço festivo. Viver é um evento grandioso e festivo.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!