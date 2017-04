Nivaldo Pereira: Vênus no espelho

Opinião 28/04/2017 | 15h00 Atualizada em

Na passagem do Sol por Touro, seu regente, o planeta Vênus, fica evidente. É hora da simbologia da mitológica deusa do amor e da beleza, senhora do conforto e dos prazeres. Vênus representa tudo o que nos valoriza e traz satisfação. Enquanto regente de Libra, sugere a nossa valorização a partir da relação com os outros, pois Libra é um signo do elemento ar, relacional. Já na regência de Touro, signo de terra, individual, o corpo e suas necessidades é que são a medida do bem-estar. Há cinco sentidos que expressam as ¿vontades¿ corpóreas. Porque corpo feliz faz a alma feliz, e vice-versa. Pena que perdemos o equilíbrio dessa equação.

A repressão ao corpo e aos prazeres ditos mundanos foi uma consequência nefasta da nossa tradição religiosa. Antes disso, em culturas antigas, era comum haver uma divindade, quase sempre feminina, voltada a temas sensoriais como beleza, prazer e sexo. Afrodite, para os gregos, e Vênus, para os romanos, eram personificações do princípio vital da satisfação física – o gosto do viver!

Com a chegada do cristianismo e a supervalorização dos assuntos transcendentes do espírito, o corpo foi negado e até demonizado. Reprimir os prazeres da carne com penas capitais gerou culpas e neuroses. Representantes legítimas do feminino venusiano, as mulheres foram as mais prejudicadas. Aos homens foi negado inclusive o saudável toque físico. Frieza afetiva virou regra da moral. Em nosso tempo, a sociedade de consumo trouxe de volta a homens e mulheres os apelos estéticos e físicos, mas reduzidos a produtos de mercado, cuja posse reverteria em maior valor pessoal.

Só que a histeria do corpo perfeito e a indústria da beleza mais parecem o extremo oposto de séculos de repressão do que a autêntica expressão do bem-estar de Vênus. Sim, Vênus é charme, moda, perfume, luxo e dinheiro para gastar. Mas, antes de tudo, é o contentamento com o que se é. Mais cosméticos, mais grana e mais posses ainda não parecem indicar uma relação saudável com a Vênus interior.

Vinde, ó equilíbrio!