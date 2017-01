Frei Jaime Bettega 10/01/2017 | 08h33 Atualizada em

Sentimentos harmonizados... desafios que não ficam no esquecimento... atento ao desejo de paz... viver é recomeçar, é ordenar os pensamentos, elencar prioridades... Ainda bem que sobra espaço para sonhar! Vamos lá!



"A vida me afastou de pessoas que eu pensava que seriam para sempre e me aproximou de outras que eu nunca imaginava conhecer."



Os momentos de saudades e lembranças experimentam dias amenos e jornadas intensas. Por vezes, do nada, algumas pessoas surgem à mente. Outras, jamais são esquecidas, pois estão em todos os detalhes, misturam-se com as batidas do coração. A qualidade de vida reside também na capacidade de construir relacionamentos. Os meios ampliaram o leque de possibilidades, ao ponto de confundir amigos com conhecidos. Chegadas e partidas intercalam velhas e novas amizades.



A limitação de tempo é um dos fatores que influencia na dimensão e na extensão dos laços de pertencimento. Ainda bem que o coração é capaz de registros incríveis. Se nem sempre é possível estar lado a lado, a presença afetiva compensa determinadas ausências. Tem pessoas que são tão próximas e presentes, que conseguem eliminar qualquer resquício da distância física. O ser humano é simplesmente maravilhoso, quando permite o verdadeiro equilíbrio entre a razão e a emoção. Em outras épocas, o círculo de amizades era mais restrito.



A intensidade, então, se sobressaía. Havia tempo para tudo. Um dos desafios da atualidade é saber distribuir o tempo, a partir das prioridades. Esse movimento de aproximação e distanciamento será cada vez mais corriqueiro. O problema parece não residir na extensão da distância, mas na capacidade de assimilar o sentimento que brota dos laços de amizade, que independem do tempo e do espaço. A vida segue. O coração é extraordinário em registros que se eternizam.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!