Marcos Kirst: cravados nas jugulares

Hoje vamos falar de vampiros. Sei tudo sobre vampiros. Leio muito a respeito há séculos... Quer dizer... Há anos. Muitos anos. Com o passar das eras, ou melhor, dos anos, fui acumulando profundos e detalhados conhecimentos a respeito das mais variadas espécies de vampiros, seus hábitos, suas características, suas preferências, suas formas de manifestação e, sobretudo, a respeito de seus disfarces. Um dos mais poderosos artifícios dos vampiros é seu poder de se disfarçar e de se imiscuir anonimamente no seio da convivência com suas vítimas em potencial. Aterrador, não acha? E é mesmo.

Ao estudar o vampirismo, descobri que a pátria dos vampiros é a longínqua e nebulosa Transilvânia, encravada nos Cárpatos da Europa oriental. Ali, a vampirada deita e rola, ou melhor, suga e morde, ao sabor de sua insaciável sede de sangue. Vampiro quer sangue, cada vez mais e mais, e fica desesperado quando se vê impossibilitado de prosseguir encravado nas veias que lhe proporcionam o tão desejado fluido vital. Está escrito na testa do vampiro ¿quero sangue¿. Observe bem e você verá. Pois bem. Lá na Transilvânia, a pátria dos vampiros, as diversas regiões do país são controladas por enormes e fabulosos gigantes. São gigantes imensos, colossais, descomunais, cujos organismos são constituídos por quilômetros infindáveis de veias e artérias pelas quais circulam milhares de litros de cobiçoso sangue para a vampirada.

E frente a isso, o que os vampiros da Transilvânia fazem? Ora, eles se reúnem em grupos de afinidades, que denominam ¿partidos vampíricos¿, e se organizam para atacar, subjugar e vitimizar os gigantes para, assim, sugar-lhes o sangue em conjunto, unindo forças e garantindo a eternidade de suas vampiranças. O interessante é que todo o processo é muito democrático. Apesar de se odiarem entre si, os grupos fazem acordos estratégicos para imobilizar e sugar a seiva vital dos gigantes. O grupo de maior expressão e poder vampiriza a jugular e as principais artérias dos colossos; os grupos intermediários ficam com os órgãos secundários e as veias mais extensas; os grupelhos menores sugam os dedinhos, as orelhas, a ponta do nariz. Enquanto houver gigante a ser sugado, os grupelhos de vampiros trotam juntos suas jornadas vampirais. Caso percam a boquinha – ou melhor, a gargantinha –, imediatamente as alianças se esfacelam como névoa e os vampiros brigam entre si, acusando-se uns aos outros e saindo imediatamente em busca de outro gigante para vampirizar. Um pesadelo a situação lá na Transilvânia.