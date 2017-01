Nivaldo Pereira: no topo da montanha

Opinião 07/01/2017 | 06h06 Atualizada em

No baile cósmico dos signos, a música que toca agora é capricorniana. É um puro rock, porque rock é pedra, e pedra é substância de Capricórnio. Aliás, não fosse o capricorniano Elvis Presley, teria o rock rolado tão intensamente mundo afora? Elvis sabia: sucesso não depende somente de talento e beleza. Às vezes é preciso requebrar na real. E Capricórnio entende da realidade das coisas. Se antes Sagitário expande-se em desejos e aspirações, com algum exagero e especulação, Capricórnio chega para realizar o possível, com contenção e toda cautela. Como um signo de começo de estação e pertencente ao elemento terra, traz a disposição de batalhar duramente pelo que precisa ser concretizado.



Olhem o animal mitológico que simboliza Capricórnio. Uma cabra com cauda de peixe! Caprinos adoram as mais íngremes montanhas, foram feitos para subir, subir, sondando atentamente onde pisam. Agora imaginem carregar na escalada uma cauda escamosa e tenra, feito um fardo, sofrendo com os arranhões das cortantes escarpas... A parte peixe dessa cabra marinha tem a ver com emoções e sensibilidade. Às vezes, ser duro vira regra, e reprimir os sentimentos, uma obrigação. Tudo em prol do dever e das responsabilidades mundanas. "Ah, não sabem o que passei para chegar até aqui" – eis uma frase capricorniana.



Na roda zodiacal, Capricórnio ocupa a posição mais elevada. É o nosso lugar no mundo material, o cumprimento dos nossos dons e objetivos, nossas ambições. Mandar, administrar e gerenciar são atributos naturais. Também o são não temer o batente e ser obstinado. Mas estar no topo significa assumir uma imagem. E ter autoridade e ganhar respeito público têm um preço. Por isso, o desafio de Capricórnio é saber o que o movimenta montanha acima: se seu impulso para servir ao coletivo ou a vaidade da ascensão social. O sucesso vem de dentro ou de fora? Ei, Caprica: você é sucesso ou está com sucesso? A quantas anda sua emocional cauda de peixe? Lembre-se: endurecer é preciso, mas sem perder a ternura, tá?