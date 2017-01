Frei Jaime Bettega 11/01/2017 | 08h45 Atualizada em

O amanhecer é convocação, convite, recomeço... Com um pouco de determinação, o sono desaparece, a preguiça some e o ânimo se impõe... Vamos lá! Há muito pela frente! Viver é uma experiência em construção!



"O primeiro sinal de maturidade é a descoberta de que o botão do volume também gira para a esquerda." (Jerry M. Wright).



Os dias passam e oportunizam diversos aprendizados. Cada etapa da vida é feita de momentos interessantes, que entrelaçam e embasam tudo o que está por vir. A maturidade está no caminho de todos. Ela não tem pressa. Alguns fazem questão de adiá-la. Em menor número, mas tem também quem a desconhece totalmente. Amadurecer é uma oportunidade ímpar de encontro com a serenidade interior. Faz parte do itinerário existencial provar, um dia, o sabor do equilíbrio emocional, sem aqueles rompantes que causam tanto desconforto. Os altos e baixos cedem espaço para o autocontrole, os acontecimentos já não provocam tanta desestruturação interior.



A maturidade tem a habilidade de ofertar a paz. Outra conquista, nesse prolongado tempo, é a busca pelo silêncio. A maior parte da vida acontecerá na maturidade, sim. Ao menos o ideal aponta para esse horizonte. Abrir espaço para o silêncio é uma opção que engrandece qualquer trajetória. Um aprendizado, porém, se faz necessário: girar o botão do volume para a esquerda, isto é, os ruídos devem diminuir. Evitar ambientes excessivamente tumultuados, tirar da tomada alguns eletrônicos, ter maior contato com a natureza: pequenas ações que podem provocar outras emoções. O ensurdecimento rouba o melhor da vida. Ouvir o silêncio é uma das formas de humanizar-se. Há tantas alegrias aguardando para serem transbordadas. Viver de dentro para fora é um dos mais significativos termômetros da maturidade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!