Frei Jaime Bettega 02/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Novo dia, nova semana, novo ano.... Bem-vindo, 2017! Há tantos sonhos, desejos, buscas... Que o ânimo acompanhe cada dia de 2017, que a paz e a vontade de vencer jamais tomem distância! Ano Novo se faz com coração novo! Vamos lá!



"O que você deixou de ser quando cresceu?"



A vida é feita de muitas surpresas. O aprendizado é constante, basta querer. A bagagem é opcional. A liberdade é um dom que permite escolhas e tomadas de decisão. Viver não é difícil, apenas complexo. Acontece que o essencial, às vezes, fica no esquecimento. Os dias são sempre novos, os passos anseiam pelo infinito, o coração é capaz de reunir uma diversidade de motivos que justificam o quanto é precioso viver. Com o passar do tempo, as pessoas crescem, a idade avança, a maturidade chega, os sonhos se aproximam da realidade.



A essência, no entanto, é a mesma e é imutável. Cada um é único, um mundo à parte, uma existência que desconhece imitação. Mas a vida impõe crescimento. É muito importante desenvolver-se como um ser integral. Qualquer descuido abre lacunas que atrapalham a realização plena. Não são poucos os que sofrem por causa de determinadas carências. O crescimento é inevitável. Viver é crescer. Porém, o que não faz bem perder, ao longo do caminho, é a simplicidade necessária à vida e a capacidade de relacionar-se com todos.



Outros dons maravilhosos são a bondade, a alegria, a capacidade de silenciar, a solidariedade. Tudo o que humaniza não deveria ser deixado no esquecimento, enquanto o crescimento vai galgando outras e novas etapas. Acrescentar conhecimento é mais do que necessário, profissionalizar-se é condição para manter-se no mercado. Saber amar é o imperativo da felicidade. Que o melhor acompanhe os dias, que o coração seja leve e a razão continue desarmada. Viver é um ato único e instantâneo, simplesmente maravilhoso.



Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!