Frei Jaime Bettega 01/01/2017

Feliz Ano Novo! Amanhece 2017!! Dia Mundial da Paz! Festa da Mãe de Deus! Primeiro dia do novo ano... Domingo... Muitos sonhos, incontáveis pedidos, infinitos desejos... Vamos caminhar juntos neste Ano Novo! Que não falte disposição para concretizar todos os desejos e sonhos! Como é maravilhoso iniciar um novo ano dedicando-o à PAZ!



"E seja qual for o caminho, confiemos Naquele que sempre guia os nossos passos."



Que graça divina iniciar mais um ano. A esperança está em festa, a alegria não poupa sorrisos, as dores fazem uma pausa. No fundo todos sabem que as mudanças não são mágicas, mas é por demais maravilhoso permitir uma trégua à tristeza. Hoje é um dia de alegria. Alguns problemas vão continuar sem solução, por isso não convém abrir espaço às lamentações. O ano novo, de forma sutil, apresenta 365 oportunidades. Nada está pronto. Não há receitas.



A construção é livre, as escolhas também. É fantástico ter um livro com páginas em branco para escrever uma outra história, diferentes capítulos, com ousados pontos e vírgulas. A mudança de um algarismo é natural. Alguém convencionou que fosse assim. O que mais importa é a mudança do coração. Ano novo só é possível com um coração novo. Seria interessante desfazer-se de alguns desafetos, usar o perdão para reciclar as mágoas, utilizar o amor para neutralizar o ódio. Impossível querer um ano novo sem nenhuma mudança interior. Brindar a mesmice é permitir o esvaziamento das palavras.



Não importa o caminho, a novidade está na interdependência da confiança em Deus, que é especialista em guiar os passos daqueles que o amam. Ano Novo sem um pacto com a espiritualidade é pura repetição do que já faz parte do passado. Muitos pedem prosperidade. Melhor seria pedir saúde e o necessário para viver dignamente. Mas que não falte a luz do Espírito Santo para escolher o melhor caminho, tomar a mais adequada decisão, viver profundamente a paz. Com um detalhe: contando sempre com o abraço e o afeto da família. Feliz Ano Novo de 2017! Juntos!



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!