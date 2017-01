Ciro Fabres: amigos reproduzem foto feita há 25 anos em Caxias

Tempo aos amigos 01/01/2017 | 18h00 Atualizada em

Uma história para servir de farol em 2017. Um grupo de crianças, todas moradoras da Rua Angelo Basso, em Galópolis, em Caxias do Sul, reuniu-se em 20 de março de 1991, há 25 anos, quase 26, para comemorar o aniversário de 10 anos de Caroline Battassini. O encontro ficou registrado na foto acima. Há cerca de três anos, a foto foi encontrada e, no dia 21 de dezembro, Bruna Matté Sirena, uma das integrantes do grupo, decidiu "reunir o pessoal" para reproduzir a imagem de mais de 25 anos atrás.



O resultado é a foto abaixo. As mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nas mesmas posições, apenas que 25 anos mais velhos. O tempo que passou no calendário é apenas um detalhe.

Foto: Acervo de família / Divulgação

Fica a recomendação da coluna, a partir da inestimável iniciativa desse pessoal da Rua Angelo Basso: em 2017, dedique mais tempo para os amigos. Provavelmente, o ano será muito melhor.



Confira abaixo quem é quem nas imagens. E o depoimento de Bruna sobre o grupo de amigos e a ideia de reproduzir a foto original.



Da esquerda para a direita, guiando-se pela foto recente:



:: Fila da frente (ambos de azul): Bruna Matté Sirena, 28 anos; Juliano Matté (irmão de Bruna), 36 anos.

:: Segunda fila: Tiago Moschen (de bermuda), 30 anos; Igor Uez, 29 anos); Eduardo Moschen (irmão de Tiago), 28 anos.

:: Terceira fila: Erika Scalabrin Sebbe, 34 anos; Miguel Comerlato, 33 anos; Caroline Batassini (no aniversário de quem foi feita a foto original, 25 anos atrás), 35 anos; Jorgiana Scalabrin, a Dodi (irmã de Erika), 35 anos.

:: Bem atrás, ao centro: Andréia Uez (irmã de Igor), 37 anos.

"Essa turma se conhece desde que nasceu. Crescemos todos juntos, brincando na rua. Atualmente, nessa mesma rua (a Angelo Basso) ainda moram o Eduardo, o Igor, a Caroline e o Miguel. Os demais casaram e foram morar em outros bairros aqui de Caxias. E a Dodi trabalha em Porto Alegre. Nossos pais ainda moram em Galópolis, nessa mesma rua, nas mesmas casas. Então, constantemente nos encontramos, principalmente nos finais de semana é que parte da turma se encontra sempre. Mas como a Dodi está morando em Porto Alegre, ficou mais complicado para reunirmos todos. A ideia foi bater essa foto justamente neste final de ano para comemorarmos nossa amizade. O resultado ficou incrível. O significado está muito além dos simples detalhes que tentamos reproduzir. Não somos todos irmãos de sangue, mas sem dúvida irmãos de coração, irmãos que a vida nos deu de presente. E acho que isso está faltando muito nos dias de hoje: conservar os amigos. Ter amigos não tem preço, eles valem mais do que qualquer coisa. Nossa infância foi muito melhor por ter cada um junto com o outro. Somos uma família!"

Bruna Matté Sirena



Um feliz 2017 aos leitores.