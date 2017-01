Frei Jaime Bettega 20/01/2017 | 08h34 Atualizada em

Acordando aos poucos... o cansaço gosta de ficar por perto... Mesmo que seja de forma lenta, reavivar a alegria faz um bem enorme... Ninguém nasceu para viver triste. Há tantos motivos para celebrar e agradecer. Vamos que vamos!



"Acalma a mente e harmoniza o mundo interior." (Joanna De Ângelis).



Os dias são marcados pela velocidade. Tudo é sempre etiquetado pela urgência. É difícil encontrar pessoas com paciência e que saibam esperar o tempo certo para cada coisa. Ter dinamismo e organização evita atropelos e dissabores. Porém, a agitação maior não está, talvez, no exterior. O grande desafio é aquietar o coração, acalmar a mente e permitir maior harmonia ao mundo interior. Não existe receita para tal conquista, nem dicas exatas, pois cada pessoa é única. O desejo de uma vida mais equilibrada, sem tantos sobressaltos, tem eco universal.



A diminuição do ritmo e a desaceleração poderão ajudar na urgente experiência de encontro com a paz. A vida é tão rápida. Não convém desperdiçar os dias com excesso de ansiedade, sonhos extravagantes de consumo, desentendimentos por qualquer coisa. A simplicidade é muito importante para adequar um jeito leve de viver. Outra postura que provoca bem-estar é a bondade. Fazer o bem é uma forma bonita de harmonizar o mundo interior. Ao invés de pensar somente em si, olhar ao redor e ser capaz de estender a mão a quem necessita de ajuda.



Quanta satisfação no simples gesto de auxiliar e de ser solidário. O egoísmo leva ao isolamento, provoca solidão e rouba a alegria da convivência. Sempre haverá muito a ser feito. Importa não perder o gosto de conviver bem consigo mesmo, conservando a mente calma e agradecendo pelos dons recebidos. O mundo tem um projeto definido. Que a quietude tenha sempre um breve espaço diário para que a paz seja saboreada e celebrada profundamente.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!