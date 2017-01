Frei Jaime Bettega 16/01/2017 | 08h21 Atualizada em

Uma nova semana é motivo de alegria e renovada esperança. Recomeçar é uma oportunidade e não uma obrigação. Muitos gostariam de estar em nosso lugar... Então, vamos lá com muito ânimo e muito amor!



"Mudanças, distâncias, chegadas e partidas fazem parte da vida. Acostume-se." (Renato Russo).



O passar dos dias vai oportunizando novas experiências e muita convivência. Não há dúvidas de que as mudanças do mundo são velozes. Cada um vai guardando no seu imaginário determinados registros e formatos. O viver acaba acontecendo, a partir da formulação de parâmetros e também de pontos de vista. Tudo é muito dinâmico. Conservar o essencial nem sempre é fácil. Há um movimento contínuo que provoca mudanças, chegadas e partidas.



A rapidez parece ser a pauta de todos os momentos. A tecnologia tem facilitado e provocado diferentes jeitos de viver. As distâncias foram eliminadas. A instantaneidade torna tudo momentâneo e transitório. Acostumar-se com todo esse movimento não é muito fácil. Mas como não há outra alternativa, o jeito é descobrir ou construir um espaço que possa garantir o mínimo de harmonia e de serenidade. O saudosismo de um passado que não vai voltar, em nada acrescenta.



A tendência é o crescimento da velocidade e, talvez, da superficialidade das relações. Porém, para além da incerteza dos cenários a vida continua, alguns sentimentos devem ser acomodados e a esperança ampliada. Acostumar-se com a nova realidade é uma saída criativa, menos desgaste emocional e menor probabilidade de decepções. Os maiores sofrimentos resultam da não aceitação da realidade. Conservar a paz interior é uma alternativa que pode render bons resultados. Conviver com o que não pode ser mudado torna os dias mais leves, garante maior alegria. Viver é adaptar-se às circunstâncias e aos momentos.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!