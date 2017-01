Tríssia Ordovás Sartori: aos recomeços

Opinião 14/01/2017 | 06h20 Atualizada em

Adoro o jeito como ele pica a cebola, fatia as batatas e manuseia as panelas. Como gosta de temperar a comida, imprimir um toque apimentado e demonstrar intensidade em um gesto prosaico. A forma como se desloca na cozinha, sempre tão ligeira, revela um pouco da maneira como costuma agir: ordenadamente, resolvendo tarefa por tarefa, anotando prioridades.



Gosto de observar as mãos dele, firmes e bem feitas, cheias de habilidade — seja para ajustar o foco da câmera, dedilhar as cordas do violão ou regar as plantas. Para me tocar, assertivamente. Para me descobrir ou descobrir o mundo. Para lavar as taças de vinho ou dobrar as meias. Para fazer cachinhos nos cabelos enquanto fala, quase sem perceber.



Gosto quando ele sorri, quando pronuncia os esses com a língua presa. Quando canta Trem-Bala baixinho ou Rockixe bem alto. Quando ri comigo cantando Mais Ninguém. Quando fala bobagens só para me divertir — me encanto com a versão exagerada, tão dele.



Adoro o olhar particular sobre o cotidiano, as cores e os enquadramentos que praticamente só ele vê e, volta e meia, compartilha com o mundo. A forma como me olha enquanto trocamos impressões sobre a vida, que se desenha tão nova e convidativa. Como contempla cachorros na rua, como vê beleza em objetos antigos, guardados na casa da infância. Nos musgos. No fogão a lenha. No sotaque carregado. Na singeleza.



Gosto do talento argumentativo, da facilidade com que escreve e em como não se importa em desafiar os outros e a si mesmo. Da forma como se expõe e se expressa. Da inteligência, autocrítica e capacidade em saber pedir desculpas, reconhecer as falhas e querer ser melhor. Da teimosia que o sustenta e não o deixa ter medo de recomeçar. De recomeçar, de fato.



Gosto de como segura minha mão no cinema, como acaricia a ponta dos meus dedos enquanto passeamos ao ar livre. De como aproxima minhas mãos dos lábios e as assopra, nos dias muito quentes. De como quase encosta sua palma na minha, sem que elas se toquem, para sentir a troca de calor. De todos os clichês e histórias de superação, os dele são meus favoritos. Das fotografias 3x4 emolduradas e penduradas no corredor de casa, dos rostos distantes que o remetem ao passado. Que o projetam para o futuro. De toda aquela família, da família nova, de um novo início.



Gosto da sensação de ressignificação da vida, da sorte de poder se apaixonar. De permanecer. Gosto de pensar no quanto somos parecidos e, à medida que o descubro, mais me aproximo de mim mesma. Como se fôssemos espelhos. Como se tivéssemos não apenas nos encontrado, mas estivéssemos refletidos, resgatando um ao outro.