O domingo chega para alegrar e aliviar... Viver mais leve é o desejo e a necessidade de todos... Não é só o corpo que necessita de intervalos. A alma aguarda por cultivo. O domingo convida à oração... A espiritualidade alcança brilho e suavidade à existência...



"Conversar com Deus te acalma, ouvir as respostas de Deus te fortalece."



A relação entre a criatura e o Criador acontece também através do diálogo. Na infância, algumas orações são aprendidas. Outras preces vão fazendo parte das diferentes etapas da vida. As fórmulas ajudam para exercitar as primeiras orações que levam, posteriormente, a um diálogo aberto e amoroso para com Deus. Nem todos conseguem ir além das fórmulas. A grande maioria não dialoga com Deus, apenas repete algumas palavras decoradas. O diálogo depende também da imagem que cada um tem do próprio Deus.



A maior parte imagina Deus observando e até castigando. A experiência do amor misericordioso de Deus é o caminho para implementar um diálogo contínuo. Sentir o abraço de Deus, o sorriso e sua mão segurando firme é algo transformador. Até mesmo diante dos erros e falhas, o olhar de Deus não é de reprovação. Ele não quer o pecado, pois sabe o mal que os erros causam ao coração. Deus está sempre pronto para dialogar: são palavras que acalmam e devolvem serenidade à alma. Normalmente Deus só escuta.



Na pressa, é normal não ouvir o que Ele tem a dizer. As respostas de Deus sempre fortalecem e reavivam a esperança. Quem escuta o que Deus tem a dizer dificilmente experimenta o desânimo e a tristeza. A espiritualidade ilumina e acalma. A fé simplesmente revigora e torna-se suporte que garante a felicidade e a tão necessária paz. Que Deus continue sendo a maior e a melhor inspiração do cotidiano. Que o diálogo com Ele confirme o infinito e vigoroso amor.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!