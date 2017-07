Morre homem que ficou ferido em incêndio em Caxias do Sul

Fatalidade 12/07/2017 | 08h37 Atualizada em

Leandro Oliveira Souza, 33 anos, ferido ao tentar combater um incêndio na madrugada de segunda-feira, morreu na terça-feira no Hospital Pompéia. O incêndio ocorreu em uma moradia no bairro Centenário I. Os bombeiros foram acionados pouco antes das 3h30min.



Souza ficou ferido ao tentar entrar na residência que estava em chamas. Ele teve queimaduras no tórax e braços. O velório ocorre na Rua Justina Casagrande, Bairro Centenário. O sepultamento será no Cemitério Público Municipal, às 14h.