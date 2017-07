Assembleia nesta segunda pode dar um novo rumo na greve dos médicos de Caxias

Crise no SUS 24/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Uma assembleia nesta segunda pode fazer com que a greve dos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul ganhe novos desdobramentos. Os médicos que estão paralisados se reúnem à noite para decidir se aceitam ter representatividade no Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv). A proposta foi feita durante reunião convocada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores e quer que médicos e sindicato alinhem uma proposta para ser enviada para aprovação no Executivo.

Grande parte do impasse que faz com que as negociações não avancem diz respeito à representatividade dos profissionais em greve: os médicos afirmam que o Sindicato dos Médicos é o representante da categoria; já o Executivo diz que apenas negocia com o Sindiserv, entidade do funcionalismo público. A greve dura mais de três meses e já provocou o cancelamento de 26.191 consultas - que ainda não têm plano para serem recuperadas pela prefeitura.

O presidente da comissão dos médicos, André Pormann, se encontrou com a representante do Sindiserv, Silvana Pirolli, na sexta-feira para se apropriar das propostas do Sindicato. Porém, afirma que somente depois da assembleia com os colegas de classe, hoje, serão definidos os rumos da greve.