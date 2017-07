Assembleia deve decidir se médicos em greve terão representatividade no Sindiserv, em Caxias

Crise na saúde 18/07/2017 | 18h42 Atualizada em

A crise na saúde pública de Caxias foi pauta de mais uma reunião envolvendo médicos, vereadores e Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv). Convocado pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, o encontro ocorreu na tarde desta terça-feira, mas, novamente, sem definições que levem ao fim imediato da greve dos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS). A paralisação dura três meses e já provocou o cancelamento de mais de 25 mil consultas - que ainda não têm plano para serem recuperadas pela prefeitura.

Depois de mais de duas horas de discussão, a sugestão passada pelos vereadores foi de que a comissão representativa dos médicos se reúna com o Sindiserv para alinhar uma proposta. A ideia é de que um documento único seja encaminhado ao Executivo para apreciação. Grande parte do impasse que faz com que as negociações não avancem diz respeito à representatividade dos médicos: os profissionais afirmam que o Sindicato dos Médicos é o representante da categoria; já o Executivo diz que apenas negocia com o Sindiserv, entidade do funcionalismo público.

A presidente do Sindiserv, Silvana Pirolli, garantiu que está aberta para receber os profissionais que estão paralisados. Já o presidente da comissão dos médicos, André Pormann, não garantiu o encontro, já que a decisão precisa ser tomada em assembleia. Os médicos vão se reunir hoje para discussão.

— Devemos pensar na população, que está sofrendo com essa falta de atendimento. Já participei de inúmeras reuniões com o Executivo para tratar de saúde, mas vamos nos reunir quantas vezes for preciso. Só deixo claro que o Sindiserv não faz diferenciação entre categorias. Todo o funcionalismo é importante — destacou Silvana.