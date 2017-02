Médicos de Caxias devem paralisar atividades por pelo menos três dias em março

Crise na saúde 03/02/2017 | 16h29 Atualizada em

Médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul prometem paralisar as atividades por pelo menos três dias, caso a prefeitura municipal não abra diálogo com a categoria. Conforme comunicado divulgado pelo Sindicato dos Médicos, até o momento, nenhum profissional foi chamado para participar das negociações sobre carga horária e o reajuste salarial, propostos pela nova gestão.

A paralisação, que foi decidida em reunião na noite de quinta-feira, prevê o início da greve para o dia 1º de março, data em que o prefeito Daniel Guerra exige que os profissionais cumpram a jornada integral de trabalho e registrem o ponto eletrônico.

— Queremos diálogo, pois o assunto é complexo e deve ser discutido com todos os envolvidos. Se não houver conversa, iremos paralisar — confirma o presidente Marlonei Silveira dos Santos.

A expectativa do Sindicato é de que, ao menos, 85% dos médicos devam aderir à greve. Ou seja, mais de 290 profissionais prometem não realizar atendimentos à população.

— Nestes três dias iniciais nos comprometemos apenas a atender casos de urgência e emergência no Postão 24 horas. Consultas e outros tipos de procedimentos ficarão de fora — ressalta Santos.

A proposta da categoria também pede que a prefeitura incorpore o atual abono de R$ 2,5 mil ao piso salarial de R$ 3,5 mil. Além disso, os médicos cobram um aumento de R$ 4 mil, prometido pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho. O valor é referente à jornada de 20 horas semanais.

— O aumento aceitamos que seja pago parcelado, como o governo decidir. Mas queremos que cumpram o que nos foi prometido. Muitos profissionais já trabalham com a carga horária proposta e mesmo assim não tiveram o aumento — afirma o presidente.