Homens morrem em acidentes em Caxias do Sul e em Gramado

O final de semana começou com duas mortes no trânsito em estradas da Serra Gaúcha. Os casos ocorreram entre a noite de sexta-feira e o início da madrugada de sábado, em Caxias do Sul e em Gramado.



O primeiro acidente foi registrado às 19h30min de sexta-feira no Km 5 da VRS-373, em Gramado. Nelson Domingos Alves, 45 anos, conduzia um Siena que se chocou contra um poste. Ele morreu no local. A filha dele, Diele dos Santos Alves, 19, também ficou ferida.



Segundo o Grupo Rodoviário de Gramado, eles não usavam cinto de segurança. Alves ficou preso às ferragens do veículo e Diele acabou arremessada para fora do carro. No início da manhã deste sábado a jovem estava internada no quarto no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. O estado de saúde dela não foi informado. O veículo transitava no sentido Santa Maria do Herval - Gramado.



A estrada é de interior, pavimentada em boa parte, inclusive no trecho onde ocorreu o acidente, e liga as duas cidades.



Por volta de meia-noite deste sábado o Grupo Rodoviário de Farroupilha atendeu a outro acidente com vítima fatal, desta vez em Caxias. Luiz Raimundo Lima Coimbra Filho, 52 anos, pilotava uma moto quando teria perdido o controle e batido no canteiro, no Km 5 da RSC-453. Ele morreu no local.



Ainda conforme o grupo rodoviário, Coimbra Filho transitava por uma via urbana e ingressou na rodovia — a ocorrência não informa em qual sentido ocorreu o acidente. O local fica na área urbana da RSC-453, próximo ao entroncamento de acesso ao bairro Marechal Floriano.