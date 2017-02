Incomodadas com o consumo de drogas, famílias pedem a retirada do Caxias Acolhe da área central

Conflito 18/02/2017 | 08h30 Atualizada em

Basta uma breve passagem nas proximidades da rodoviária de Caxias do Sul para constatar: é fácil encontrar moradores de rua, ou grupos deles, pedindo dinheiro e esparramados nas calçadas, principalmente, da Rua Andrade Neves. Famílias que residem na região dizem que o problema não é novidade, porém, afirmam que foi agravado com a abertura do Caxias Acolhe, no final de setembro do ano passado.

Leia mais:

Casa nova para quem mora nas ruas de Caxias do Sul



O cenário descrito por quem mora em frente a casa, que oferece abrigo para homens e mulheres que não têm onde dormir, incomoda: há consumo explícito de drogas, pedestres intimidados por pedidos de esmola e sujeira espalhadas pelas calçadas. Uma antiga lancheria na esquina da Ernesto Alves com a Andrade Neves foi transformada em ponto de consumo e drogas. Durante o dia e, principalmente à noite, serve de esconderijo para usuários de drogas e outros moradores de rua, que se recusam a aceitar apoio da Fundação de Assistência Social (FAS).

No final da noite de terça-feira, cerca de 30 homens estavam parados na Andrade Neves, entre as ruas Ernesto Alves e Vinte de Setembro. Enquanto aguardavam a abertura do Caxias Acolhe, por volta das 20h, alguns consumiam drogas.

— Todos os dias enfrentamos a mesma situação. Eles chegam aqui, deitam na porta das nossas casas, bebem, urinam nas paredes e nas lixeiras, assaltam e brigam entre si. Nossos familiares têm medo de vir na nossa casa. Moro aqui há 20 anos e tive que ouvir das minhas netas que não querem mais vir me visitar por medo — relata o aposentado Flávio Goldani Lucena, 81 anos.

Para Zelide Lusa, 76, o sentimento é de descaso com a comunidade. A aposentada, juntamente com outros 193 moradores que fizeram um abaixo-assinado, pede a saída imediata do Caxias Acolhe.

— Nós não podemos sair para caminhar na rua, porque eles (os usuários do serviço) vão nos intimidar, vão pedir dinheiro e vão nos agredir caso não tenhamos nada para dar. A gente se sente prisioneiro — lamenta.

Uma antiga lancheria na esquina da Ernesto Alves com a Andrade Neves foi transformada em ponto de consumo e drogas. Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Extremamente incomodado com os diversos problemas que transformam a região da rodoviária em um cenário de caos e abandono, o representante da comissão de moradores, Adones Damiani, 70, lamenta não conseguir ser ouvido pelos órgãos públicos.

— Ninguém resolve nada, nos viram as costas. Parece que só querem falar do que é bom, ou que estão esperando alguma pessoa de bem perder a vida por aqui. Somente assim verão que temos razão. O que presenciamos diariamente é lamentável e vergonhoso para uma cidade como Caxias — desabafa ele, que mora nas proximidades da Andrade Neves.

Até o ano passado, o Caxias Acolhe atendia em um prédio nos fundos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Reviver, no bairro Cinquentenário. A casa foi fechada por falta de estrutura e reabriu em setembro passado na Andrade Neves.



*colaborou Carolina Klóss

Taxistas apontam abordagens e constrangimentos

Os taxistas que aguardam o desembarque de passageiros na rodoviária também apontam problemas provocados pelos moradores de rua. Um deles, que prefere não se identificar, é taxista no terminal há mais de 10 anos. Segundo ele, os passageiros são intimidados e obrigados a dar qualquer quantia em dinheiro. Pessoas de outras cidades que desconhecem a situação são as vítimas preferidas: muitas vezes, elas são abordadas no trajeto entre a plataforma de desembarque e o táxi. Em outras, quando já estão dentro do veículo.

— Algumas pessoas já descem do ônibus assustadas. Não sei de assaltos lá dentro, mas aqui na rua é muito comum. Além disso, durante a noite ou na madrugada, eu tenho medo de ficar fora do carro. Fico dentro, trancado mesmo — afirma.

O receio dos taxistas é que algo mais grave aconteça. Recentemente, um grupo de moradores de rua se desentendeu: houve chutes e socos. Inclusive, alguns deles foram vistos com canivetes e facas.

— Não digo que todos, mas muitos deles (os moradores de rua) chegam aqui bêbados e drogados. Eles ficam fora de si. Abordam todas as pessoas que passam pela frente e, nessa situação, quem vai dizer que não tem ao menos alguns centavos? — questiona o taxista.

Programa será revisto pela FAS

A situação dos moradores de rua está entre as prioridades da nova presidente da FAS, Rosana Santini Menegotto. Há 45 dias no cargo, ela diz que já visitou as instalações do Caxias Acolhe e afirma que está ciente dos problemas envolvendo os homens e mulheres que frequentam a casa na Andrade Neves com os moradores das residências próximas. Porém, garante que planeja rever os critérios do programa. As mudanças, no entanto, só serão definidas a longo prazo.

— Entendo que o Caxias Acolhe não é um serviço, é um programa que tem como objetivo oferecer uma cama e um lanche. Mas no momento em que tu só tira eles da rua, dando banho, comida e cama, tu só está oferecendo uma solução mais digna para uma noite, e não é o que queremos. Estamos preocupados em formar indivíduos, fazer com que eles ganhem autonomia — adianta Rosana.

A presidente confirma que os vizinhos da casa que fica próxima da rodoviária, que acolhe os moradores de rua a partir das 20h, fizeram um abaixo-assinado para solicitar que o serviço se mude dali. Eles reclamam da sujeira deixada nas ruas e da intimidação por parte dos moradores de rua:

— Não estamos pensando em fechar a casa, nem removê-la. O que faremos é rever os critérios. Por exemplo, hoje todos podem ser acolhidos, não pode ser assim. Não podemos obrigar as pessoas que moram na rua a sair. Temos que oferecer condições para que elas tenham uma vida com autonomia.