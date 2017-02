Piratini garante pagamento de dívidas a 20 hospitais da Serra

Alento na saúde 17/02/2017 | 20h50 Atualizada em

A grave crise enfrentada por hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) na Serra Gaúcha será amenizada nos próximos dias com a quitação de dívidas do governo estadual com as entidades. O Piratini anunciou que vai repassar dinheiro para 20 estabelecimentos da região, entre eles o Pompéia e o Hospital Geral, em Caxias do Sul, o São Carlos, em Farroupilha, e o São João Bosco, em São Marcos. Todos eles sofriam com atrasos de meses em programas importantes. Ao todo, quase 170 hospitais serão beneficiados com valores que totalizam R$ 276 milhões.

A Secretaria da Saúde (SES) não detalhou quanto será destinado especificamente para cada um. Os recursos são repassados por meio do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados Sem Fins Lucrativos e Hospitais Públicos (Funafir) e de orçamento do próprio governo.

De acordo com Francisco Ferrer, superintendente do Pompéia, o maior hospital da Serra, a instituição receberá R$ 3,9 milhões, correspondentes aos meses de março, abril, maio, novembro e dezembro de 2016, além de janeiro e fevereiro deste ano.

— Vamos colocar em dia os programas de urgência e emergência, UTI e gestão de alto risco. Esperamos que o Estado consiga manter os pagamentos em dia daqui para frente. São cerca de R$ 500 mil por mês que necessitamos, é uma soma importante para que a gente se mantenha como referência nessas especialidades — afirma Ferrer.

O superintendente pondera, entretanto, que o cancelamento do Incentivo de Cofinanciamento da Assistência Hospitalar (Ihosp) em 2015 retirou R$ 500 mil mensais do Pompéia. O estímulo financeiro representava um aumento médio de aproximadamente 30% na tabela do SUS paga pela União para 230 entidades filantrópicas, que respondiam por 70% das internações hospitalares do Rio Grande do Sul.

— Não posso dizer que é uma dívida, porque não há mais os recursos. Mas realmente sentimos falta deles — complementa Ferrer.

Em dezembro, funcionários do Hospital São Carlos, em Farroupilha, protestaram contra atrasos de salários Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Pessimismo atenuado no São Carlos

Em Farroupilha, a transferência dos valores é um alento para sanar o déficit do Hospital São Carlos. Em janeiro, a instituição afirmou que estudava um plano de demissões voluntárias como forma de reduzir o prejuízo — a estimativa era cortar 100 dos 380 funcionários.

A diretoria do São João Bosco, em São Marcos, planeja desativar um andar inteiro e não descarta desligamentos para equilibrar as finanças. O Pioneiro não conseguiu contato com as direções desses dois hospitais para saber qual o valor que devem receber ou o montante em atraso com o Estado.

Já um dos principais estabelecimentos médicos da Serra, o Hospital Geral (HG), de Caxias do Sul, receberá um pagamento de R$ 9 milhões. Mesmo com dificuldades e falta de recursos nos últimos meses, a instituição conseguiu o certificado de Acreditação Hospital nível III, da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que significa excelência em gestão.

Em novembro do ano passado, avaliadores do Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde (IBES) estiveram na cidade para analisar diferentes processos assistenciais, operacionais e de gestão. O foco principal da avaliação é a segurança do paciente. Em 2014, o HG recebeu certificado de nível I; no ano seguinte, de nível II.

O diretor-geral do hospital, Sandro Junqueira, atribui o resultado ao esforço das equipes e à Fundação Universidade de Caxias do Sul, que contribui para a manutenção do alto padrão de serviços. Como não há atrasos de verbas federais, o dinheiro do Estado traz a perspectiva de um ano positivo para o HG.

— É a quitação de todas as parcelas em atraso até fevereiro de 2017. Isso significa manter as contas em dia, repondo o caixa — comemora Junqueira.



Os hospitais beneficiados

Antônio Prado: Hospital São José

Bento Gonçalves: Dr. Bartholomeu Tacchini

Bom Jesus: Instituto de Saúde e Educação Vida

Bom Princípio: Sociedade Beneficente São Pedro Canisio

Canela: Hospital de Caridade

Cambará do Sul: Fundação Hospitalar São José

Carlos Barbosa: Hospital Beneficente São Roque

Caxias do Sul: Hospital Geral e Pompéia

Farroupilha: Hospital São Carlos

Garibaldi: Hospital Beneficente São Pedro

Gramado: Hospital Arcanjo São Miguel

Jaquirana: Hospital Beneficente Nossa Senhora do Caravágio

Nova Petrópolis: Hospital de Nova Petrópolis

Nova Prata: São João Batista

São Francisco de Paula: Sociedade Hospitalar de Caridade

São Marcos: Hospital São João Bosco

Serafina Corrêa: Hospital Nossa Senhora do Rosário

Vacaria: Hospital São José

Veranópolis: Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi