Empresa responsável pelas castrações em Caxias estaria sem receber verba da prefeitura há dois meses

O serviço de castrações de animais oferecido pela prefeitura de Caxias do Sul via Unidade Básica de Saúde (UBS) desde 2010 pode ser interrompido nos próximos dias. Isso porque o pagamento estipulado no convênio entre o poder público e a empresa vencedora da licitação, a Animali Centro Médico Veterinário, de R$ 89.600 mensais, não estaria sendo pago pela prefeitura há pelo menos dois meses. A médica veterinária Giovana Dall'Agnol, responsável pela clínica, afirma que o último pagamento foi referente ao mês de outubro. Pelo contrato, a Animali deve castrar 560 animais por mês (cada cirurgia custa R$ 160).

— Realizamos o serviço para a prefeitura desde 2010 e isso nunca tinha acontecido. Nós recebemos sempre no dia 20 do mês seguinte: castramos os animais, prestamos conta e, no mês seguinte, recebemos. Mas os problemas começaram em outubro. Cobramos muitas vezes até que conseguimos receber, o que foi realizado em outubro, no dia 23 de dezembro — reclama.

De acordo com Giovana, a verba do contrato com a prefeitura representa 90% do faturamento da clínica, hoje com seis funcionários. Sem receber há meses, ela diz que não consegue comprar mais medicamentos e está com muitas contas atrasadas:

— Não vou mais conseguir chamar quem se cadastrou nas UBSs porque não tenho mais tanto anestésico, por exemplo. Há um tempo não estamos mais atendendo quem se cadastrou no interior de Caxias em função dos gastos com deslocamento. Se não recebermos, não conseguiremos mais castrar.

Em contato com a prefeitura, a médica veterinária afirma que a informação repassada foi de que a verba destinada para castrações, que seria via Governo Federal, não foi repassada. A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas o responsável pela área, o secretário municipal de Gestão e Finanças, José Alfredo Duarte Filho, estava em uma reunião e não se pronunciou.