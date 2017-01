Técnicos do governo Alceu sugeriram tarifa a R$ 4,01 para o transporte de Caxias

Transporte 30/01/2017 | 08h04 Atualizada em

R$ 4,01. Esta é a sugestão de técnicos da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) para o valor da passagem do transporte coletivo urbano em Caxias. O reajuste de 18,1%, calculado em dezembro, deve ter assustado os técnicos do atual governo, já que o novo prefeito, Daniel Guerra (PRB), sempre se mostrou ferrenho crítico à Visate. Atualmente, a passagem custa R$ 3,40.



O novo percentual só deve ser apontado na próxima semana pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Relator do processo no governo atual, o secretário de Planejamento, Fernando Mondadori, preferiu não comentar o aumento sugerido pelo governo anterior. Mas ele discorda do cálculo. Segundo Mondadori, o reajuste deve ser fundamentado no equilíbrio econômico financeiro (da empresa) previsto no contrato e não só no acréscimo do valor de insumos, como óleo diesel, pneus e compra de novos ônibus:



– Até agora o que identifiquei no processo é que só tem avaliação do aumento de insumos. A questão da modicidade dos preços é um item contratual e indica que sempre deve ser o valor mais baixo a ser praticado.



Mondadori diz que até o momento não conseguiu levantar todas as informações para determinar se haverá aumento, se o valor permanecerá o mesmo ou se irá diminuir:



– Algumas constatações são naturais. Todos os aumentos sempre estiveram acima da inflação. O transporte é necessidade básica e não tem sentido ficar acima da inflação.



O secretário tem até sete dias para analisar as planilhas. Depois, será a vez da revisão do relatório, a cargo de Otniel Alves Borges, presidente do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UCS.



O último secretário de Trânsito do governo Alceu, Manoel Marrachinho, não foi localizado para comentar o valor sugerido pela sua equipe para o reajuste da passagem.

O que vem pela frente

Mesmo com a nova definição do conselho em mãos, não há garantia de que a sugestão será acatada pelo Executivo, pois quem decide pelo aumento ou não da tarifa é o prefeito. A administração municipal já deu sinais de que não considera a hipótese de reajuste neste momento. Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra na sexta-feira, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano Abreu Soares, reforçou essa possibilidade, mas afirmou que não teria como se posicionar a respeito do assunto. Soares é o presidente do Conselho.



– De sexta-feira passada até esta sexta (dia 3), é o período em que o relator tem para fazer um relatório referente ao processo. Ainda haverá mais três dias para o revisor conferir o relatório. Após, acontece a votação do valor da tarifa. Cabe lembrar que o conselho somente aconselha o Executivo com um valor. Mas quem decreta é o prefeito – salientou o secretário ao Pioneiro.



O Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul, que representa os trabalhadores das empresas de transporte coletivo, disse que a indefinição estaria prejudicando a negociação do dissídio da categoria, que tem como data-base janeiro. O secretário Soares reitera que o reajuste da tarifa não tem relação com as questões salariais da concessionária.



– Esse é um relacionamento entre Visate e os funcionários deles. O poder público fica um pouco distante disso. O percentual de aumento que a Visate vai conceder aos motoristas e cobradores independe do valor da tarifa. Eles estão tentando vincular uma coisa a outra, mas isso é completamente desvinculado – salientou.